В сети сообщают о "прилете" по жилому дому.

Во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. Над городом поднялся столб густого дыма.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. Отмечается, что "бавовна" произошла в самом центре Донецка. Есть "прилет" в жилой дом, на улицах горят автомобили.

Примечательно, что на месте взрыва мгновенно появились российские пропагандисты. Оккупанты заявили об атаке якобы со стороны Украины.

"Это прямое попадание 155-мм гаубичным снарядом-либо [М] 777, либо CAESAR. Мы видели куски шрапнели большие, обломки", – рассказал пропагандистам один из оккупантов.

В то же время активист Сергей Стерненко заявил, что "неизвестные люди ударили по оккупационной администрации" в оккупированном Донецке.

Взрывы на оккупированных территориях: последние новости

2 сентября в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Его слышали в каждом уголке города. Оккупанты же отчитывались о "работе ПВО".

30 августа мощные взрывы слышали в оккупированном Крыму – в Феодосии. После этого там разгорелся масштабный пожар. Сообщалось, что беспилотник или его обломки попали в здание в районе Керченского шоссе.

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