Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Запорожской области директор учебного заведения сдала в ломбард школьные ноутбуки.

Читайте такжеПьяный извращенец в один день избил и изнасиловал мать с дочкой в Одесской областиОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители установили, что 49-летняя директриса одного из учебных заведений поселка городского типа Акимовка сдала в ломбард школьные ноутбуки, а деньги потратила по своему усмотрению.

Следователями завершено досудебное расследование в уголовном производстве открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Действиями должностного лица отделу образования поселкового совета нанесен ущерб на сумму около 55 000 гривен. На основании собранных доказательств женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сегодня, 29 января, местной прокуратурой обвинительный акт в отношении директора направлен в Акимовский районный суд.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: УНИАН