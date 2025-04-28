Недавно украинские медиа опубликовали рейтинг печенья, которое может оказаться вредным. Неожиданно туда попало печенье "Мария", которое считают диетическим и полезным.

Стоит отметить, что под названием "Мария" выпускается печенье многих производителей, а значит не вся продукция может быть одинакового качества.

Почему печенье "Мария" попало в антирейтинг

Основная претензия украинского медиа, которое опубликовало статью со ссылкой на экспертов, касается состава. Речь идет о высоком содержании сахара, а также наличии трансжиров в продукции.

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*Обоснование Промышленные трансжиры – это искусственно созданные жиры, которые добавляются для увеличения срока годности продукции и улучшения ее текстуры. Промышленные трансжиры создаются во время гидрогенизации, то есть, когда из жидких растительных масел получают твердые жиры.

В прочем в этой же статье журналисты отмечают, что не во всем печенье есть трансжиры. Как эксперимент, мы приобрели несколько пачек печенья "Мария", одного из популярных производителей - ТМ "Ярыч". Так, в составе печенья молоко и кальций, от этого производителя, а также в печенье с йогуртом и кокосом не выявлено опасного количества трансжиров. То же самое и в других вкусах печенья "Мария".

Сам производитель поясняет: в составе некоторых продуктов других брендов возможно наличие опасного уровня трансжиров, однако в "Ярыч" строго придерживаться международных стандартов качества, так как товар попадет не только на отечественные полки, но также экспортируется за границу. Поэтому данная продукция абсолютно безопасна для потребления.

"На нашем предприятии внедрены международные стандарты IFS Food. Мы ответственно относимся к отбору сырья, уделяя особое внимание выбору масложировых компонентов, так как они оказывают наибольшее влияние на качество и безопасность готовой продукции", - поясняет директор по маркетингу кондитерской фабрики "Ярыч" Дмитрий Лихолет.

Кроме этого Дмитрий Лихолет добавляет, что при изготовлении печенья "Мария" торговой марки "Ярыч" в составе продукции можно найти высокоолеиновое подсолнечное масло, которое абсолютно безопасно.

"Мы используем высокоолеиновое подсолнечное масло, которые отличается более высоким содержанием полезных мононенасыщенных жиров и устойчивостью к окислению. Такое масло не содержит гидрогенизированных жиров", - подчеркивает Дмитрий Лихолет.

Интересно, что высокоолеиновое подсолнечное масло по своим свойствам не уступает оливковому. Например, оно так же содержит Омега-3, что способствует снижению уровня холестерина в крови.

Представители компании так же прокомментировали и другие претензии СМИ касательно содержания сахара в печенье "Мария". Согласно их комментариям, продукция ТМ "Ярыч" производиться по строгой рецептуре, соответственно количество сахара остается в пределах нормы.

"В печенье "Мария" ТМ "Ярыч" такой показатель, как сахар, не превышает допустимых норм, которые регламентируются документально, в частности не превышает требования ГОСТ", - комментирует руководитель отдела качества кондитерской фабрики "Ярыч" Надежда Шанквоская.

Она добавляет, что на производстве контроль содержания сахара в готовой продукции осуществляется несколькими методами:

рецептурный контроль : на этапе подготовки сырьевой смеси контролируется точное дозирование сахара;

: на этапе подготовки сырьевой смеси контролируется точное дозирование сахара; производственный контроль : проводиться периодическая проверка смесей на соответствие рецептурным показателям;

: проводиться периодическая проверка смесей на соответствие рецептурным показателям; лабораторный контроль: определяется массовая часть сахара в готовой продукции.

Печенье "Мария" от ТМ "Ярыч" так же безопасно для людей, склонных к аллергии. Это достигается путем контроля отсутствия аллергенов в составе, таких, как орехи или соя.

Так же стоит отметить, что печенье "Мария" не имеет "лишних" компонентов, таких как шоколадная или сахарная глазурь. Вместо этого печенье "Мария" с йогуртом от ТМ "Ярыч" содержит натуральный сухой йогурт, а "Мария" с кокосом – натуральную кокосовую стружку.

Ответственное потребление

Итак, на украинском рынке представлены разные производители печенья "Мария". Не все это печенье безопасно для детей и взрослых. Поэтому среди имеющихся товаров стоит искать печенье обозначение "з соняшниковою олією". В то же время эксперты перед выбором продукта рекомендуют читать его состав, пищевую ценность, где указано содержание сахара.