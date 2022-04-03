Ребенок оправился после сложной операции и нашел любящую маму.

Маленькой Ане, которую родители оставили из-за больного сердца, выбрав здорового малыша из двойни, нашли новую семью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Война осложнила спасение новорожденной девочки с тяжелым изъяном. Однако Аню прооперировали и лечили в подвале центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Она уже оправилась от тяжелой операции, однако врачи не смогли передать девочку в дом малютки. О маленькой Ане заботилось все отделение. Впоследствии врачи обратились к журналистам с просьбой помочь найти новую семью для девочки.

Десятки людей звонили с желанием заботиться о девочке. Теперь у Ани есть мама, но процедура усыновления еще впереди.

"Мой ангелочек, моя принцесса... Ключевое слово - моя. Она для меня лучшая, несмотря на то, что она родилась больной. Это не имеет значения", - рассказала женщина.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты взяли в заложники роженицу из Мариуполя Марианну Вишемирську, фото которой из Мариупольского роддома облетели весь мир.

Вас также могут заинтересовать новости: