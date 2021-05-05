В Днепре от коронавируса выздоровели муж с женой, которых госпитализировали с тяжелыми осложнениями инфекции.
Читайте такжеУкраина рискует не справиться с эпидемией COVID до 2023 года-ученыеОб этом в Facebook сообщил гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы Сергей Рыженко.
Супруги в браке уже 40 лет. Сын – по специальности врач-травматолог – во время телефонного разговора услышал слабый голос родителей и вызвал медиков. В больнице у обоих подтвердили коронавирус.
Пожилые пациенты находились в реанимации 16 дней. За это время у них появлялись новые тяжелые симптомы. Когда же болезнь отступила – одновременно вышли из-под искусственной поддержки дыхания.
"Встреча после реанимации оказалась трогательной. Они держали друг друга за руки, не веря, что выжили", – поделился Рыженко.
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