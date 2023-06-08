Парня поместили в приют в Луганске, но сестре удалось оформить над ним опеку.

На территорию Украины удалось вернуть еще одного ребенка из оккупированного Луганска - 14-летний Павел наконец смог воссоединиться с сестрой.

Как сообщили в Минреинтеграции, в апреле этого года в министерство обратилась Анастасия с просьбой помочь вернуть с временно оккупированной территории Луганщины ее 14-летнего брата Павла.

Отмечается, что в свое время девушка переехала из Лисичанска в Днепр, а ее брат остался на ТОТ.

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"Так случилось, что недавно парень стал круглым сиротой. Его поместили в приют в Луганске", - сообщают в Минреинтеграции и отмечают, что его сестра, узнав об этом, решила как можно быстрее его забрать. Она оформила опеку по упрощенной процедуре, которая действует в Украине на период военного положения.

"На днях Анастасия и Павел вместе вернулись в Украину. В целом весь процесс возврата занял около месяца. Вместе им пришлось преодолеть непростой путь. Но воссоединение семьи того стоило", - отмечают в министерстве.

Депортированные в РФ дети

Ранее сообщалось, что на Украину удалось вернуть депортированного оккупантами парня из Мариуполя. 17-летнему Вячеславу удалось самостоятельно выйти на связь с украинскими властями, чтобы сообщить о своем месте пребывания.

Всего на конец марта Украина установила имена 19,5 тысяч детей, которых РФ незаконно вывезла после начала полномасштабного вторжения. Оккупанты муштрируют их, занимаются перевоспитанием, а затем отдают на усыновление.

На факты депортации украинских детей отреагировал Международный уголовный суд, выдав ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена страны-агрессора Марии Львовой-Беловой за это преступление.

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