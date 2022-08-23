Флаг развевается на флагштоке высотой в 50 метров.

Сегодня в Одессе на Воронцовском маяке развернули 18-метровый флаг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сине-желтый флаг подняли по случаю Дня Государственного флага Украины.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Одесской областной военной администрации, на Маяке развернут желто-голубой флаг – самый большой флаг Одесской области.

"Сейчас он реет в Одессе, на флагштоке высотой в 50 метров", - говорится в сообщении. Ширина флага - более 5 метров.

Как сообщила общественный деятель Наталья Мажарова, сегодня Одесса первая среди всех городов подняла флаг в честь Дня Государственного флага Украины.

"Традиционно флаг расположили на Воронцовском маяке - визитке Одессы, на восходе солнца. Длина флага 18 метров", - отметила Мажарова. Она также обнародовала в Facebook соответствующие фото.

День флага Украины начали отмечать в 2004 году по приказу Леонида Кучмы, а сам государственный флаг был утвержден в 1992 году. Синий цвет символизирует небо, а желтый - пшеницу.

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