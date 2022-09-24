Неизвестный призвали убрать памятник поэта на проспекте Победы.

Жители Киева выступают за демонтаж памятника писателя Александра Пушкина на проспекте Победы. Его разрисовали соответствующими надписям.

Об этом сообщает издание Укринформ.

Отмечается, что неизвестные оставили белой и зеленой краской на памятнике надписи: "Демонтируй меня полностью", "Снеси меня", "Русню на демонтаж", "Снести".

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Стоит отметить, что памятник Пушкину расположен в одноименном парке в Шевченковском районе Киева напротив Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Справка УНИАН. Памятник писателю А. С. Пушкину высотой более семи метров открыли в 1962 году. Он является самым большим памятником поэту в Киеве.

Деккомуннизация в Украине - что известно

В Украине стали массово сносить памятник Ленину, а также переименовывать все - от улиц до городов - после оккупацией Россией полустрова Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. После плномасштабного вторжения российских войск в Украину процесс декоммунизации перерос с дерусификацию.

Так, в Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией, а в Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции, а также декоммунизировали Арку Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.

Кроме того, еще в июне мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что в городе переименуют все улицы, названия которых связаны со страной-агрессором Россией.

Также в рамках деруссификации во Львове и в населенных пунктах Львовской громады переименовали 19 улиц.

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