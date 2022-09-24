Жители Киева выступают за демонтаж памятника писателя Александра Пушкина на проспекте Победы. Его разрисовали соответствующими надписям.
Об этом сообщает издание Укринформ.
Отмечается, что неизвестные оставили белой и зеленой краской на памятнике надписи: "Демонтируй меня полностью", "Снеси меня", "Русню на демонтаж", "Снести".
Стоит отметить, что памятник Пушкину расположен в одноименном парке в Шевченковском районе Киева напротив Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Справка УНИАН. Памятник писателю А. С. Пушкину высотой более семи метров открыли в 1962 году. Он является самым большим памятником поэту в Киеве.
Деккомуннизация в Украине - что известно
В Украине стали массово сносить памятник Ленину, а также переименовывать все - от улиц до городов - после оккупацией Россией полустрова Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. После плномасштабного вторжения российских войск в Украину процесс декоммунизации перерос с дерусификацию.
Так, в Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией, а в Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции, а также декоммунизировали Арку Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.
Кроме того, еще в июне мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что в городе переименуют все улицы, названия которых связаны со страной-агрессором Россией.
Также в рамках деруссификации во Львове и в населенных пунктах Львовской громады переименовали 19 улиц.