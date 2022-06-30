Всего во Львовской территориальной громаде планируют дерусифицировать 53 улицы.

В рамках дерусификации во Львове и в населенных пунктах Львовской громады переименовали 19 улиц.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, дерусифицированы такие улицы во Львове:

ул. Л. Толстого - ул. Кардинала Гузара

ул. К. Брюлова - ул. Ирины Калинец

ул. П. Козланюка - ул. Героев Мариуполя

ул. И. Сеченова - ул. Шумлянских

ул. М. Некрасова - ул. Юрия Руфа (Юрия Дадака)

ул. Кибальчича - ул. Херсонская

ул. Дагестанская - ул. Гостомельская

ул. Чувашская - ул. Чернобаевская

В городе Винники:

ул. В. Жуковского - ул. Александра Ванька Лагодовского

ул. И. Довганика - ул. Владимира Грабовецкого

ул. К. Циолковского - ул. Семьи Крушельницких

ул. М. Лермонтова - ул. Мирона Киприана

ул. А. Засядько - ул. Братьев Ионов

ул. Ю. Гагарина ул. Мирослава Скорика

В пгт. Рудное:

ул. В. Короленко - ул. Юрия Липы

ул. Д. Менделеева - ул. Ивана Пулюя

ул. А. Марченко - ул. Ярослава Осмомысла

ул. А. Невского - ул. Ярослава Дашкевича

ул. Ю. Гагарина - ул. Квитки Цисык

Отмечается, что в целом во Львовской территориальной громаде планируют дерусифицировать 53 улицы, названные в честь российских деятелей или имеющие названия, ассоциирующиеся с Российской империей, Россией или советской пропагандой.

Ранее сообщалось, что во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.

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