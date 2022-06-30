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В рамках дерусификации во Львове и в населенных пунктах Львовской громады переименовали 19 улиц. 

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.  

Так, дерусифицированы такие улицы во Львове:

  •  ул. Л. Толстого - ул. Кардинала Гузара
  •  ул. К. Брюлова - ул. Ирины Калинец
  •  ул. П. Козланюка - ул. Героев Мариуполя
  •  ул. И. Сеченова - ул. Шумлянских
  •  ул. М. Некрасова - ул. Юрия Руфа (Юрия Дадака)
  •  ул. Кибальчича - ул. Херсонская
  •  ул. Дагестанская - ул. Гостомельская
  •  ул. Чувашская - ул. Чернобаевская

В городе Винники:

  •  ул. В. Жуковского - ул. Александра Ванька Лагодовского
  •  ул. И. Довганика - ул. Владимира Грабовецкого
  •  ул. К. Циолковского - ул. Семьи Крушельницких
  •  ул. М. Лермонтова - ул. Мирона Киприана
  •  ул. А. Засядько - ул. Братьев Ионов
  •  ул. Ю. Гагарина ул. Мирослава Скорика

В пгт. Рудное:

  • ул. В. Короленко - ул. Юрия Липы
  •  ул. Д. Менделеева - ул. Ивана Пулюя
  •  ул. А. Марченко - ул. Ярослава Осмомысла
  •  ул. А. Невского - ул. Ярослава Дашкевича
  •  ул. Ю. Гагарина - ул. Квитки Цисык

Отмечается, что в целом во Львовской территориальной громаде планируют дерусифицировать 53 улицы, названные в честь российских деятелей или имеющие названия, ассоциирующиеся с Российской империей, Россией или советской пропагандой.

Ранее сообщалось, что во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.

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