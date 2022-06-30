В рамках дерусификации во Львове и в населенных пунктах Львовской громады переименовали 19 улиц.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, дерусифицированы такие улицы во Львове:
- ул. Л. Толстого - ул. Кардинала Гузара
- ул. К. Брюлова - ул. Ирины Калинец
- ул. П. Козланюка - ул. Героев Мариуполя
- ул. И. Сеченова - ул. Шумлянских
- ул. М. Некрасова - ул. Юрия Руфа (Юрия Дадака)
- ул. Кибальчича - ул. Херсонская
- ул. Дагестанская - ул. Гостомельская
- ул. Чувашская - ул. Чернобаевская
В городе Винники:
- ул. В. Жуковского - ул. Александра Ванька Лагодовского
- ул. И. Довганика - ул. Владимира Грабовецкого
- ул. К. Циолковского - ул. Семьи Крушельницких
- ул. М. Лермонтова - ул. Мирона Киприана
- ул. А. Засядько - ул. Братьев Ионов
- ул. Ю. Гагарина ул. Мирослава Скорика
В пгт. Рудное:
- ул. В. Короленко - ул. Юрия Липы
- ул. Д. Менделеева - ул. Ивана Пулюя
- ул. А. Марченко - ул. Ярослава Осмомысла
- ул. А. Невского - ул. Ярослава Дашкевича
- ул. Ю. Гагарина - ул. Квитки Цисык
Отмечается, что в целом во Львовской территориальной громаде планируют дерусифицировать 53 улицы, названные в честь российских деятелей или имеющие названия, ассоциирующиеся с Российской империей, Россией или советской пропагандой.
Ранее сообщалось, что во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.
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