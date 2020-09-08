Верховный суд отказался менять подсудность дела активиста Стерненко

Уголовное производство по обвинению Стерненко в убийстве напавшего на него Кузнецова будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.

Коллегия судей Верховного суда отказала в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности дела активиста Сергея Стерненко. Читайте такжеСудья по делу активиста Стерненко взял самоотводОб этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале. "Дело против меня оставляют в Одессе", - написал он. Стерненко уточнил, что полного текста решения еще нет. Дело Стерненко: что произошло В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыто производство, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из напавших на него - Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 ("убийство") и ч. 2 ст. 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова. По решению суда Стерненко до 21 сентября находится под ночным домашним арестом.

13 августа ему вручили обвинительный акт.

25 августа активист сообщил, что Верховный суд не удовлетворил ходатайство, в котором он просил перенести судебное разбирательство из Одессы в Киев - дело по существу будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.

1 сентября Приморский райсуд удовлетворил ходатайство адвоката об отводе коллегии судей по делу Стерненко. Дело отправили на новое автораспределение между судьями. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Перевод: Антонина Доломанжи

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