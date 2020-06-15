Активист подчеркнул, что на него нападали трижды на протяжении 4 месяцев в 2018 году. Он утверждает, что все эти нападения были заказными.

Общественный активист Сергей Стерненко попросил суд не избирать ему никакой меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда Стерненко выступил с довольно длинной речью.

Активист отметил, что смертельное ранение Ивану Кузнецову нанес, защищаясь от нападения, и после того как Кузнецов побежал, он больше не совершал никаких действий для самозащиты.

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Также Стерненко подчеркнул, что на него нападали трижды в течение 4 месяцев в 2018 году. Он утверждает, что все эти нападения были заказными. Кроме того, Стерненко выразил возмущение, что в отношении последнего нападения, которое осуществили его, было возбуждено производство по статье хулиганство. Активист уверен, что это было заказное нападение, и исполнителям заплатили для того, чтобы они его покалечили или убили.

Также Стерненко назвал безосновательными аргументы стороны обвинения о том, что он может избегать следствия или уничтожать доказательства. Активист отметил, что сразу после того, как на него напали, он добровольно передал полиции нож, которым оборонялся, и отдал всю одежду в который был одет, и до сих пор являлся на все вызовы органов следствия.

Сейчас судья удалился в совещательную комнату принимать решение по ходатайству стороны обвинения, которая просит для Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко пресечения перенесли на 15 июня.

Следователь СБУ просит суд избрать Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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