В Харькове под зданием ОГА началась анонсированная днем акция протеста в поддержку осужденного за похищение человека общественного активиста Сергея Стерненко.
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Территорию вокруг администрации оцепили силовики. Видео и фото с места происшествия опубликовало местное издание Накипело.
Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами "Стерненко свободу!", "Себе 7 лет дай, пес", а также шуточными надписями: "Меня похитил Зеленский и требовал 300 гривень" (300 гривень – именно такую сумму, как утверждает потерпевший, Стерненко потребовал за его освобождение – УНИАН).
На некоторое время демонстранты остановили движение на прилегающей улице и прошлись символическим шествием.
Акции в поддержку активиста Сергея Стерненко сегодня пройдут в более 20 городах Украины.
Приговор Стерненку
Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.
Его и второго обвиняемого по делу Руслана Димчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.
Мера пресечения не подлежит изменению, поэтому обвиняемые пробудут в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.
Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
Димчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.
За что осудили Стерненко
- В 2015 году в Одессе дома у Стерненка провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.
- Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.
- После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог. Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.
- Щербич является партийцем и депутатом от партии "Доверяй делам", лидером которой является мэр Одессы Геннадий Труханов. По мнению Стерненка, именно Труханов трижды заказывал нападения на него, а также по его указанию якобы и открыли это и еще ряд уголовных производств против активиста.
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