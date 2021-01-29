Антоненко - единственный из трех обвиняемых, который находится под стражей уже более года - с 14 декабря 2019 года.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Читайте такжеАнтоненко о состоянии здоровья в СИЗО: начали выпадать зубыКак передает корреспондент УНИАН, во время заседания коллегия судей отказалась заслушать лиц, которые были готовы взять на поруки Антоненко.

"Апелляционную жалобу... оставить без удовлетворения. Постановление Шевченковского райсуда Киева..., которым обвиняемому Антоненко продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля включительно, оставить без изменений", - зачитала фрагмент из решения председательствующая судья.

Соответствующее решение судей присутствующие в зале встретили криками "Позор!".

Как сообщал УНИАН, несмотря на выявление новых обстоятельств по делу убийства журналиста Шеремета - вероятной причастности к этому преступлению спецслужб Беларуси - суд первой инстанции не согласился изменить меру пресечения для Антоненко. Сейчас он единственный из трех обвиняемых в убийстве, который находится под стражей уже более года - с 14 декабря 2019 года. Адвокаты просили суд изменить Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство из-за ухудшения состояния здоровья, однако 19 января Шевченковский райсуд Киева оставил его под стражей.

Дело Шеремета: справка УНИАН

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в выполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи