Дело Шеремета - на акции в поддержку Антоненко произошли столкновения с полицией / Скриншот

Во время акции в поддержку фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко под Шевченковским райсудом в Киеве произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

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Участники акции блокировали проезжую часть, чтобы не дать выехать с территории суда спецтранспорту с обвиняемым музыкантом.

Полиция пыталась оттащить граждан от дороги и применила силу, начав задержания.

Автозак прорвал толпу и покинул территорию суда. Сообщается о нескольких задержанных.

Сегодня, 9 марта, в Шевченковском районном суде города Киева в очередной раз рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения для Антоненко.

Убийство Шеремета: детали дела

  • Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
  • 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом, а на Дугарь возложены личные обязательства.
  • Дело против них рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.
  • Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
  • В мае 2020 года Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
  • 4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.
  • В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.
  • Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета в Офисе генерального прокурора Украины.
  • Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: УНИАН