Дела Майдана: следователи сообщили о подозрении двум экс-"беркутовцам" за преследование активистов

В январе 2014 года сотрудники спецподразделения "Беркут" предоставили следователю ложные показания о том, что "майдановцы" были задержаны якобы за совершение преступления.

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований уведомили о подозрении двух бывших работников столичного полка милиции особого назначения «Беркут», которые сфальсифицировали доказательства против трех участников Евромайдана.

Как сообщили УНИАН в Офисе генерального прокурора, экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст.340, ч.2 ст.384 Уголовного кодекса Украины).

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Следствием установлено, что утром 20 января 2014 года группа так называемых «титушек» на улице Лаврской задержала трех участников акции протеста, которые шли домой с Майдана Независимости.

Задержанных передали милиции. Сотрудники «Беркута» составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания о том, что «майдановцы» были задержаны на улице Грушевского во время якобы совершения преступления. На основании этого трое активистов были задержаны, уведомлены о подозрениях и взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.