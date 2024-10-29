Решение уже поддержала рабочая группа по вопросам декоммунизации.

В Киеве планируют демонтировать памятники писателям Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также композитору Михаилу Глинке. Об этом сообщила депутат Киевсовета, заместитель председателя фракции Европейская Солидарность Людмила Ковалевская.

По ее словам, соответствующее решение уже поддержала рабочая группа Киевского городского совета по вопросам декоммунизации.

Депутат уточнила, что на заседании были приняты решения о:

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демонтаже памятника Анне Ахматовой в Городском саду;

демонтаже с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения);

демонтаже памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске.

"А что касается ВДНХ - то я согласна с историками, что это целостный комплекс, интересный с исторической точки зрения. И это самое правильное место для Музея тоталитарной пропаганды, который там точно будет создан после войны", - написала Ковалевская.

Демонтаж памятников в Украине - последние новости

В сентябре был обнародован перечень памятников, которые снесут в Одессе. В него, в частности, вошли памятники барду, актеру Владимиру Высоцкому, дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому, ученому Ивану Мичурину, писателю Исааку Бабелю и академику Валентину Глушко и два памятника поэту Александру Пушкину.

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