Сегодня главный санитарный врач посетил Черниговскую область с целью проверки ее готовности к началу кампании по вакцинации.

Черниговская область одна из первых получит вакцины для прививки медработников против коронавируса.

Читайте такжеСтепанов договорился о поставке 500 тысяч доз "индийской" вакцины

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам пребывания сегодня в Черниговской области.

"Посетил областной склад для хранения иммунобиологических препаратов на базе детской клинической больницы области и Черниговскую областную клиническую больницу (отделение для оказания помощи больным с COVID-19), с которой собственно и начнется вакцинация медиков в Черниговской области", - написал Ляшко.

Он также побывал в кабинете прививок в этом медицинском учреждении. По его словам, учреждение подготовлено и укомплектовано всем необходимым для проведения вакцинации: сумками-холодильниками с холодовыми элементами, манипуляционным столиком, наборами лекарственных средств, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, антисептиками и другими изделиями.

Ляшко отметил, что шприцы для инъекций и коробки безопасной утилизации шприцев будут доставлены в область вместе с вакциной. А члены мобильной бригады по вакцинации прошли соответствующее обучение и готовы начать прививать.

Так, на старте кампании в области будет работать две мобильные бригады, но в дальнейшем их количество будет расти вместе с открытием пунктов прививки, подчеркнул он.

На вопрос, а почему две, главный санитарный врач объяснил, что это организационная модель каскадного развертывания мощностей для вакцинации: одна мобильная бригада делает ориентировочно 80-100 прививок в сутки. Она делает первую прививку определенному контингенту 28 дней, а на 29-й день возвращается к тем, кого прививали в первый день и повторяет 28 дневный цикл проведением повторной прививки.

"Таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тысяч человек. Другие мобильные бригады и кабинеты прививки задействуется при поступлении следующих партий иммунобиологических препаратов", - добавил Ляшко.

Что этому предшествовало

Ранее сегодня, 21 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тысяч доз вакцины Covishield уже везут из Индии в Украину.

По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем - грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле - на днях прибудет в Киев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская