Столичный мэр расскажет об ограничениях в городе на ближайшие 30 дней.

Сегодня, 23 февраля, мэр Киева Виталий Кличко проводит срочный брифинг относительно особенностей введения чрезвычайного положения на территории столицы.

Онлайн-трансляция брифинга доступна на Youtube-канале столичного мэра.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение на 30 дней.

Речь идет о законе Об утверждении указа президента Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" (№7108).

Указом президента предусматривается ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.