Судно взято на буксир и будет доставлено в порт Очакова.

Члены экипажа украинского рыболовецкого судна, потерпевшее крушение в Черном море, не пострадали.

Об этом пресс-секретарь регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире одного из телеканалов.

"Фелюгу взяли на буксир, и они направляются в порт выхода «Очаков». Пострадавших на фелюге, по предварительной информации, нет. Все живы и здоровы", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, на судне возникла техническая неисправность, оно было обесточено, потеряло управление, из-за чего относилось ветром в море.

Как сообщал УНИАН, на рыболовецком судне «ОД-2592», когда оно находилось в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, сегодня ночью произошла авария. Судно было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал SOS.

Российские СМИ сообщили, что на помощь «ОД-2592» вышли ракетный крейсер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ, однако Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По данным украинских разведчиков, несмотря на получение сигнала SOS, российские корабли к украинскому судну не приближались.

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Автор: Игорь Орел