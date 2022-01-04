Мама малышей делает с ними интересные видео, которые собирают множество просмотров и лайков.

Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились перед Рождеством, покоряют сеть и уже стали звездами, хотя и еще не знают об этом. Три мальчика и девочка, которые сегодня, 4 января, празднуют свой день рождения, покорили сердца миллионов пользователей.

Мать четвернят - Лариса Кушнир из села Калины Тячевского района, она ведет социальные сети и показывает видео с детьми в TikTok.

Женщина разместила ролик с хэштегом "мійрік2021", на котором она показала свой самый главный подарочек на Рождество. В прошлом году она родила четверняшек - Евгения и Александра, Иванка и Каролину. Видео с детьми взорвали сеть, пользователи пришли в восторг.

Сегодня мать четверняшек показала еще одно видео ко дню рождения деток. В нем она сделала подборку фото с малышами. Первый ролик уже собрал более миллиона просмотров.

"Поздравляю! Растите здоровенькие! Счастливого детства сынулям и доченьке!", "Какие вы классные, всего вам самого лучшего" - в комментариях можно увидеть множество теплых пожеланий деткам.

Что известно о четверняшках, которые родились на Закарпатье

4 января 2021 года 20-летняя Лариса Кушнир из села Калины Тячевского района родила четверню - трех мальчиков и одну девочку. По словам роженицы, о том, что деток будет несколько, узнала на 7-й неделе беременности – тогда уже точно знали, что их трое, позже обследование показало, что аж четверо.

Поскольку беременность была сложной, женщина находилась в Ужгородском роддоме с 21 ноября 2021 года, около семи недель ее наблюдали врачи.

Читайте такжеВ Ужгороде уникальная операция спасла жизнь недоношенных тройняшек"Все знали, что роды будут преждевременными, ведь любое многоплодие имеет высокий риск преждевременных родов. 4 января ночью началась родовая деятельность, поэтому решили провести операцию. Лечащий врач роженицы Руслан Федько, проводивший операцию, начал уникальную методику извлечения недоношенного ребенка в целом околоплодном пузыре. Это уменьшает травматизм ребенка при рождении", - рассказывали в горсовете Ужгорода.

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