Младенцы будут находиться под наблюдением врачей минимум месяц-полтора.

В Ужгороде новорожденной четверне дали имена - Александр, Евгений, Иван и Каролинка.

Читайте такжеВ Киеве женщина выбросила мальчика из окна 8-го этажа (видео)Об этом сообщается на странице Ужгородского горсовета в Facebook.

Отмечается, что мэр Ужгорода Богдан Андриив поздравил сегодня 20-летнюю Ларису Кушнир из села Калины Тячевского района - маму новорожденной четверни.

По словам роженицы, о том, что детей будет несколько, узнала на 7-й неделе беременности - тогда уже точно знали, что их трое, позже обследование показало, что аж четверо.

«Сказала, что сразу были шокированы такой новостью, бабушки с дедушками даже не поверили, а сейчас - очень счастливы. Уже определились с именами - детей назовут Александр, Евгений, Иван и Каролинка», - рассказали в горсовете.

По словам директора КП «Ужгородский роддом» Олега Онопко, дети, которые продолжают находиться в палате интенсивной терапии под пристальным наблюдением врачей, будут здесь минимум месяц-полтора.

«Детки требуют длительной реабилитации и выхаживания, как и все преждевременно рожденные. В течение вчерашнего дня для профилактики дыхательных расстройств им ввели 10 флаконов дорогостоящего препарата «Куросурф», общая стоимость только этого препарата составила около 170 тысяч гривен. В общем все необходимое для лечения детей в ужгородском роддоме есть, как и оборудование, профессиональный медперсонал, который круглосуточно наблюдает за младенцами», - заявил он.

В горсовете добавили, что поскольку беременность была сложной, женщина находилась в Ужгородском роддоме с 21 ноября, около семи недель ее наблюдали врачи.

«Все знали, что роды будут преждевременными, ведь любое многоплодие имеет высокий риск преждевременных родов. 4 января ночью началась родовая деятельность, поэтому решили провести операцию. Лечащий врач роженицы Руслан Федько, который проводил операцию, начал уникальную методику извлечения недоношенного ребенка в целом околоплодном пузыре. Это уменьшает травматизм ребенка при рождении», - сказано в сообщении.

По информации горсовета, многоплодные беременности не редкость в Ужгородском городском роддоме. Так, в прошлом году было 64 двойни, в 2019-м - 84 двойни. Четверня же родилась впервые на Закарпатье. По мировой статистике, четверня рождается одна на 700 тысяч родов. В Украине в прошлом году четверню родили в Кропивницком, лет 5 назад - в Одессе.

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Автор: Светлана Макринская