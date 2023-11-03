Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать город как не соответствующий нормам украинского языка или касающийся российской имперской политики.

В Червонограде (Червоноградский район Львовской области) завершилось голосование по переименование города. Из всех предложенных вариантов текущее название города набрало наибольшее количество голосов в голосовании на электронной платформе.

Участие в голосовании по переименованию города, население которого оценивают более чем в 90 тысяч, приняли только 2823 человек. 35% участников опроса из 14 предложенных вариантов нового названия города выбрали старое – Червоноград. На втором месте вариант названия Кристинополь (1086 или 29,5%). Именно такое название город носил с 1692 года до 1951 года.

Христинополь, народное украинское название, которое было распространено в прошлом веке, получило только 71 голос. Другие предложения о переименовании города получили 100 или меньше голосов. Теперь решение о переименовании города должен принять Червоноградский городской совет.

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Переименование Червонограда

В июне 2023 года Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать Червоноград, Красное и еще ряд населенных пунктов Львовской области, названия которых не соответствуют нормам украинского языка или касаются российской имперской политики.

В начале октября состоялось общественное обсуждение переименования Червонограда. Присутствующие выступили против смены названия и предложили переименовать его исключительно на бумаге – с Червонограда на Червоноград. Собрание модерировал первый заместитель мэра Дмитрий Балко, поддержавший эту инициативу.

В итоге специальная рабочая группа выбрала 14 вариантов нового названия для Червонограда, состоялось электронное голосование.

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