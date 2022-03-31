Авианалет россиян унес жизнь 10-летнего сына известного Черниговского ультрамарафонца, а жена может потерять ногу, поскольку в Чернигове нет возможности ее прооперировать.

Ультрамарафонец из Чернигова Максим Ус, который болеет ДЦП, рассказал о текущей жизни в городе и собственной семейной трагедии.

В результате авианалета российских оккупантов он потерял 10-летнего сына, а его жена находится в больнице, они ждут эвакуации, говорится в сюжете ТСН.

Мужчина рассказал, что каждый день в городе раздаются выстрелы и взрывы.

"Очень неприятная обстановка. Когда над крышей летали самолеты и сбрасывали мины... В тот вечер начался обстрел нашего района. Очень были напуганы и надеялись, что пройдет, но не прошло... Когда прибыли спасатели, нащупали пульс и сказали, что ребенок еще жив. Осколочные ранения были по всему телу и в голову. А у жены осколки попали в ноги. Одна нога у жены сломана ниже колена", - рассказал Максим Ус.

Он добавил, что в больнице оказали первую медицинскую помощь, но в дальнейшем нужно лечение. Из-за отсутствия электроэнергии, а также необходимых вещей для операции, в больнице не могут оказать полноценную медицинскую помощь. У его жены остается все меньше времени, чтобы успеть спасти ногу.

"Это на самом деле очень тяжело - потерять любимого ребенка, ни в чем не повинного. Это трудно. Жена каждый день плачет, я ее поддерживаю, друзья ее поддерживают. Эта бессмысленная война принесла вред всем. Мы им ничего плохого не сделали... Я считаю, что такая страна, как Россия не должна существовать. Террористы не должны жить", - сказал Ус.

Мужчина подчеркнул, что Украина сильная, она держится, и обязательно одержит победу.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля около 5:00 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

С начала российского вторжения в Украине погибли уже 148 детей, еще 232 ребенка пострадали.

Чернигов - один из наиболее пострадавших городов в результате российской агрессии. Он остается заблокированным оккупантами - они заминировали выезды из города и ежедневно осуществляют артиллерийские и авиационные обстрелы, в результате чего гибнут гражданские, которые не могут эвакуироваться в более безопасные места.

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