Александр Ломако, у которого проводило обыски ГБР, написал заявление об увольнении в День местного самоуправления.

Секретарь Черниговского городского совета, временно исполняющий обязанности городского головы, Александр Ломако 7 декабря, в День местного самоуправления заявил, что подает заявление об увольнении. Об этом сообщает официальный портал горсовета.

"Сегодня, в День местного самоуправления, я подаю заявление об увольнении с должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии. Для меня жизнь города - важнее любых должностей", - сказал Ломако в видеообращении.

Александр Ломако - что о нем известно

В октябре сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в квартире исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако. Как стало известно впоследствии, обыски были связаны с его двухнедельным вояжем в Европу.

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Как уточнили в ГБР, командировка Ломако в мае была оформлена в Германию. Однако чиновник еще побывал во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше.

Ранее депутат Черниговского городского совета Марина Семененко в социальных сетях сообщала о возможных нарушениях во время поездок чиновников Черниговского горсовета за границу. По ее информации, исполняющий обязанности мэра Александр Ломако дважды в течение года побывал в Париже.

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