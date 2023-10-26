Командировка в мае была оформлена в Германию. Однако чиновник еще побывал во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше.

Обыски у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако связаны с проверками законности его командировок в Европу. Об этом УНИАН сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, проверяется законность пребывания Ломако за границей.

"Командировка была оформлена 7 мая 2023 года в Германию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, каким образом он мог также оказаться во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. Есть информация, что его "каникулы" ориентировочно продолжались с 7 по 21 мая", - рассказала она.

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Сапьян отметила, что обыски проходят на основании постановления суда от 6 октября.

Ранее депутат Черниговского городского совета Марина Семененко в социальных сетях сообщала о возможных нарушениях во время поездок чиновников Черниговского горсовета за границу.

По ее информации, исполняющий обязанности мэра Александр Ломако дважды в течение года побывал в Париже.

"В ноябре 2022 года и вот в мае еще съездил на три дня, после того, как все вопросы в Ахене и Реймсе были исчерпаны. Поздравляю с такими замечательными направлениями путешествий за бюджетный счет", - написала Семененко.

Она делала запросы в горсовет о расходовании бюджетных средств на поездки за границу.

Семененко отмечала, что командировка в Реймс и Аахен не завершилась 16 мая, как сообщали СМИ, а еще три дня продолжалась в Париже.

Обыски у и. о. мэра Чернигова: что известно

Сегодня сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в квартире у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако. Об этом он сам сообщил утром в соцсетях.

Ломако связал обыски с его заявлением о попытке городской военной администрации избежать ответственности за трагедию в драмтеатре, где 19 августа проходила выставка дронов. Тогда в результате ракетного удара РФ погибли семь человек, более 200 - были ранены.

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