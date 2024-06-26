Россия совершила более 600 преступлений против украинских журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал масштабы преступлений России против украинских журналистов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время конференции-дебатов "Журналисты имеют значение: призыв к освобождению украинских журналистов, удерживаемых Российской Федерацией", которая состоялась в рамках летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Мы знаем, что Россия совершила более 600 преступлений против украинских журналистов и вообще медиа в Украине с начала полномасштабного вторжения. 82 профессионала медиа были убиты. 34 журналиста были ранены. 14 профессионалов из медиа пропали без вести. 25 журналистов незаконно удерживаются Российской Федерацией", - отметил Лубинец и подчеркнул, что эти цифры не являются окончательными, количество жертв может быть гораздо выше.

Уполномоченный отметил, что на временно оккупированных территориях российские захватчики задерживают журналистов за то, что они называют вещи своими именами; они подвергают их пыткам.

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Так, омбудсмен отметил, что Россия незаконно удерживает журналистов, и делает это целенаправленно.

"Когда россияне видят надпись "пресса", - этот человек становится целью для российских солдат... Очень много есть примеров, когда журналист с этой надписью "пресса", - они были убиты российскими снайперами. Только за то, что у них на одежде была эта надпись "пресса", - сказал он.

"Украина призывает международное сообщество усилить дипломатическое и политическое давление на Россию, и освободить всех украинских журналистов, которых она незаконно удерживает", - подчеркнул Лубинец.

Кроме того, он призвал работать над Формулой мира, работать для возвращения всех украинских граждан, осудить нападения России на независимую журналистику на ВОТ Украины.

"Включая убийство, похищение, пытки и преследования журналистов", - сказал Омбудсмен.

Уполномоченный также призвал привлечь к ответственности всех ответственных за преступления против человечества, против журналистов; усилить санкционную политику против России, а также сформировать список россиян, которые были участниками преступлений против украинских журналистов.

"Я думаю, что конкретным шагом в этом направлении может быть принятие специальной резолюции с участием всех международных организаций", - отметил Лубинец и предложил совместно работать над проектом документа с требованиями освободить украинских журналистов.

В свою очередь, глава Департамента мониторинга свободы слова Института массовой информации Екатерина Дячук отметила, что крымская журналистка Ирина Данилович потеряла слух из-за непредоставления Россией медицинской помощи.

"Она является одной из 30 украинских журналистов-заложников, которых Россия удерживает неправомерно. Ирина освещала события в Крыму. И именно за свою журналистскую деятельность была задержана. Ее посадили на семь лет и сфабриковали дело против нее за то, что она якобы хранила взрывное устройство", - сказала Дячук.

По данным ИМИ, с начала войны России против Украины, с 2014 года, заложниками России побывали более 100 украинских журналистов.

"По состоянию на сейчас в плену находятся по меньшей мере 30. Это те, о которых мы знаем. Это журналисты из оккупированного Крыма, это журналисты из оккупированной части Запорожской области, из Киева также, Киевской области", - отметила представительница ИМИ.

Она подчеркнула, что все эти люди являются гражданскими заложниками. В то же время Россия пытается сделать из них комбатантов.

"Это как, например, с Дмитрием Хилюком - журналист агентства УНИАН, который был вывезен насильно в Россию во время оккупации Киевщины в 2022 году", - отметила Дячук.

По ее словам, Россия делает это для того, чтобы не признавать эти преступления, совершенные против журналистов.

"Журналисты документируют российские преступления. И России не выгодно, чтобы эта информация распространялась по миру", - сказала представительница ИМИ.

В то же время, подчеркнула она, нет механизма возвращения гражданских лиц - как с военнопленными.

"И ситуация выглядит достаточно сложной", - отметила Дячук и добавила, что часто Россия отказывается признавать, что удерживает журналистов на своей территории, одновременно используя их в своих пропагандистских сюжетах, называя их "экстремистами", "террористами", "шпионами" и "государственными изменниками".

Она отметила, что все журналисты, которых Россия противозаконно удерживает, имеют "сроки" от 14 до 20 лет заключения. По данным ИМИ, Россия применяет к журналистам пытки, пытки, издевательства и не оказывает медицинскую помощь. Доступ к украинским журналистам не имеют ни их семьи, ни адвокаты.

Дячук призвала международное сообщество провести реальное международное расследование, которое имело бы юридический статус, и использовать это расследование для того, чтобы российские чиновники были привлечены к ответственности. Она также призвала оказать международное давление на Россию, распространять информацию об удерживаемых украинских журналистах и способствовать их освобождению.

Похищение украинцев россиянами

По информации правозащитников, по состоянию на март Россия принудительно удерживала не менее 7 тысяч гражданских украинцев.

В конце мая исполнительный директор общественной организации "Медийная инициатива за права человека" Татьяна Катриченко объяснила, почему России выгодно удерживать украинских журналистов, среди которых, в частности Хилюк.

Она отметила, что Российская Федерация задерживала, в первую очередь, активных граждан: активистов, бывших участников Антитеррористической операции и журналистов. Некоторых медийщиков пытаются изолировать, а иногда и использовать в пропагандистских роликах или акциях.

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