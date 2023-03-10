Буткевич попал в российский плен в начале июня 2022 года.

Так называемые "суды" террористических группировок "Л\ДНР" на оккупированной части Донбасса приговорили к 13 годам лишения свободы пленного правозащитника и журналиста Максима Буткевича.

Кроме того, как сообщила "Новая газета Европа" террористические "суды" приговорили еще двух украинских военных: Виктор Холозей приговорен к 8,5 годам, а Владислав Шель к 18,5 годам лишения свободы.

Террористы обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданскими и применении в войне запрещенных методов".

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Кто такой Максим Буткевич

Максим Буткевич вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. Он украинский правозащитник и журналист, соучредитель ZMINA и Hromadske radio.

Попал в российский плен в начале июня 2022 года. О его попадании плен сообщили росСМИ, опубликовав видео допроса. Утверждалось, что якобы украинские военные, в том числе и Буткевич, "сдались в плен под Гирськым".

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