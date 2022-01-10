Детям придется временно учиться из дома, "чтобы сохранить здоровье".

Часть школ Харьковской области переходит на дистанционное обучение, однако причина на этот раз не в борьбе с COVID-19.

Как сообщает "Суспильне", ученики восьми школ Боровской общины Изюмского района будут находиться на "дистанционке" до среды, 12 января, из-за гололеда.

По словам поселкового головы Александра Тертишного, в целом там в школах учится 1500 детей.

"Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому была сильная гололедица. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение. В нашей дорожной службе сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпать", - отметил Тертышный.

Харьковский Гидрометцентр прогнозирует гололедицу на дорогах до конца недели.

Как сообщал УНИАН, в ближайшую неделю украинцев ждет сильное похолодание. Температура будет опускаться до -15°С и даже ниже. Осадки будут чередоваться с солнцем.

Однако похолодание будет недолгим. Уже к выходным погода изменится и столбики термометров уверенно поползут вверх.

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