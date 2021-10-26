Масштабная вспышка коронавируса наблюдается не только в Украине, но и в России.

Украина должна закрыть границу с Россией и запретить въезд оттуда на свою территорию из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране.

Об этом заявил председатель Всеукраинского респираторного клуба, пульмонолог и кандидат медицинских наук Евгений Симонец в эфире 24 канала

Он предлагает на время карантина полностью закрыть переезды людей и перевозки любым транспортом из РФ в Украину.

"Просто запрет на период красной зоны, потому что это одна из стран с наибольшим риском на COVID-19. И это был бы красивый и политический "плевок", а также целесообразно обоснованный как некий предохранитель", - говорит врач.

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Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность введения визового режима с Российской Федерацией. В частности, он указал, что украинские пограничники и так не пускают некоторых людей.

По его словам, чтобы ответить на вопрос о том надо или нет вводить визовый режим, нужно сначала понимать, что Украина от этого получит.

Коронавирус в России - статистика

За минувшие сутки в РФ подтвердили еще более 36 тысяч новых случаев болезни. Всего за все время количество россиян, переболевших коронавирусом, составило более 8 миллионов человек, умерли в результате нее 232,7 тысячи человек.

Автор: Юрий Годован