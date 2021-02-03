Пострадавший мальчик систематически подвергался издевательствам со стороны одноклассника.

В Херсонской области полицейские составили админпротокол за буллинг на мать 11-летнего школьника, который оскорблял одноклассника.

Читайте такжеРада планирует ввести новое наказание за домашнее насилиеОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Отмечается, что это произошло в одной из школ Бериславского района.

«Перед уроком физкультуры подрались двое 11-летних одноклассников. Пострадавший пришел домой и пожаловался матери на травлю, после чего женщина позвонила в полицию. Ювенальный полицейский проверил информацию, пообщался с учениками и педагогами. Факт буллинга подтвердился», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, пострадавший мальчик систематически подвергался издевательствам со стороны одноклассника. Что впоследствии подтвердили ученики класса. А учителя объяснили, что этот одноклассник агрессивно ведет себя со всеми детьми, на замечания учителей и матери не реагирует, женщина не может повлиять на сына.

«Несовершеннолетний обидчик постоянно словесно унижал одноклассника, сбрасывал его вещи с парты, толкал и угрожал побить», - добавили в полиции.

В отношении матери обидчика был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 «буллинг (травля) участника образовательного процесса» Кодекса Украины об административных правонарушениях. С мальчиком ювенальный полицейский провел профилактическую работу. После рассмотрения дела в суде мать обидчика должна заплатить штраф.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская