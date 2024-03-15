Тема экономического бронирования от мобилизации уже поднималась в обществе, однако эта инициатива не была воспринята - потому что она нарушает конституционные права граждан, и грозит остановкой градообразующим предприятиям. Об этом заявил глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV.

"На самом деле это (бронирование по уровню зарплаты - Ред.) прямое нарушение норм Конституции Украины, а именно статьи, которая предусматривает равенство всех граждан перед законом, независимо от имущественного положения и прочего. Я считаю, что в таком виде нельзя выносить это предложение ни в парламент, ни ставить на голосование в правительстве и принимать как постановление Кабинета министров. С одной стороны, это будет прямым нарушением, а с другой, это станет определенным подрывом репутации государственной власти и фактически разделением украинцев на какие-то сорта", - считает адвокат.

Он обратил внимание, что необходимость этих работников для отрасли национальной экономики не решается при бронировании в зависимости от уровня заработной платы. Наоборот, это порождает больше вопросов относительно справедливости.

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"Решается сугубо получение государством налогов без предоставления соответствующей аргументации. Например, не сможет быть забронировано лицо, которое производит хлебную продукцию и получает меньше средств, чем сотрудник маркетинговой компании, который поставляет этот хлеб в магазины, где получает значительно большую заработную плату", - пояснил Ростислав Кравец.

В то же время он акцентировал: на практике большое количество предприятий обеспечивают работой небольшие города. И если там мобилизовать нескольких человек, то более сотни граждан могут фактически остаться без работы.

"Чтобы обеспечить деятельность национальной экономики и поступление средств, нужно брать на себя ответственность руководителям военных администраций и самостоятельно определять предприятия, которые нужны для работы в определенном регионе. На практике существует большое количество предприятий, которые обеспечивают работой небольшие города. Если там мобилизовать одного или двух человек, то без работы могут остаться 300-400 человек. К сожалению, об этом никто не говорит, пытаясь только в общем виде кого-то освободить от мобилизации по уплате налогов. Это неправильно", - резюмировал Кравец.