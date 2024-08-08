Депутат распространял российскую пропаганду в соцсетях и сотрудничал с бывшим "регионалом" Владимиром Олейником, скрывающимся в РФ.

На Закарпатье задержали депутата Чигиринского городского совета (Черкасская обл.) от запрещенной партии "ОПЗЖ" при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией. Об этом информирует Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Отмечается, что в марте ему было сообщено о подозрении в оправдании военных преступлений РФ и отрицании вооруженной агрессии против Украины.

"По данным следствия, фигурант, будучи идеологическим сторонником рашизма, с начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля. Среди собственного окружения агитатор распространял враждебные нарративы относительно общественно-политической ситуации в нашем государстве. Делился в переписках видеороликами, рилсами и месседжами открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО", - говорится в сообщении.

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Также установлено, что он вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, который скрывается от правосудия в РФ. В сообщениях бывшему "регионалу" депутат присылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.

По данным СБУ, находясь под ночным домашним арестом, он решил сбежать за границу. На неудачной попытке пересечения украинско-словацкой границы подозреваемый был задержан. Ему избрана усиленная мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, речь идет о депутате Чигиринского горсовета Владимире Гончарове.

Бывшего нардепа "регионала" поймали во время побега за границу

В апреле правоохранители помешали побегу из Украины Владислава Лукьянова - бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов", который способствовал вооруженной агрессии России. Он был задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний экс-нардеп пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста.

По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом городского совета Бахмута Донецкой области от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь". После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству, предоставив ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило контролировать интернет-активность местного населения.

Сам же депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в удаленном режиме, платя налоги в бюджет РФ. Также он публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

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