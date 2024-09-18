СБУ 'пришла' с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве

Спецслужба продолжает очищать Украину от московских агентов в рясах.

Служба безопасности Украины проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах. Так, оперативники Службы с самого утра проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.

"Говорят, что местные монахи очень любят "святую расию-матушку", распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают агрессию РФ против Украины. Ждем детали от СБУ", - заявили источники.

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Запрет пророссийских религиозных организаций

Как сообщал УНИАН, 20 августа Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект (№8371) о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. Тогда за этот документ проголосовали 265 народных депутатов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на решение ВР о запрете русской церкви. "Московской церкви в Украине не будет", - написал он в Telegram. При этом добавил свое сообщение два дня назад, где отмечает, что церковь в Украине будет лишена московского влияния.

Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала в Facebook, что это историческое голосование в Верховной Раде за законопроект 8371 "О защите конституционного строя в деятельности религиозных организаций" во втором чтении в целом.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

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