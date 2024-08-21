В ПЦУ сообщили, что неоднократно обращались к представителям УПЦ Московского патриархата насчет начала диалога.

Украинская православная церковь Московского патриархата (филиал РПЦ) не желает диалога с Православной церковью Украины об объединении.

Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний в эфире информационного марафона. "Это выглядит немного странно, потому что, начиная с 2019 года, мы неоднократно обращались, и я лично, как настоятель Православной церкви Украины, и наш Священный синод, и Архиерейский собор, и Поместный собор, многократно мы обращались, но мы получили только ультиматум их так называемого собора, который состоялся в Феофании, где нам были поставлены условия, на которые мы никогда не согласимся. Это не является правдой, что мы не обращались. Мы обращались, но мы не слышали с их стороны ни одного конструктивного призыва к единству", - подчеркнул Епифаний.

Как сказал настоятель, последнее его обращение свидетельствует о том, что в ПЦУ открыты и готовы к диалогу. "Но, опять же, на сегодня мы не получили никакого ответа. Мы ожидаем, но, к сожалению, они не желают даже общаться с нами", - подчеркнул Епифаний.

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При этом он напомнил, что принятый Верховной Радой Украины закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, дает возможность всем религиозным структурам полностью освободиться от контроля Москвы.

"Мы, со своей стороны, снова и снова призываем всех православных в Украине, если этого не сделали, отбросить наконец это российское иго. Мы открыты к диалогу без предусловий", - добавил Епифаний.

Принят закон о запрете УПЦ - новости

Как сообщал УНИАН, 15 августа Епифаний обратился с призывом к митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата (филиал РПЦ) Онуфрию к началу безотлагательного диалога об объединении.

20 августа Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта - согласно ему, общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

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