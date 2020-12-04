Истец утверждает, что не было проведено общественное обсуждение эскиза герба.

В Окружном административном суде Киева оспаривают результат конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда Киева.

"Суд просят признать недействительным результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат. Об этом говорится в исковых требованиях административного иска, поступившего в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

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Также ОАСК просят признать конкурс, проведенный Министерством культуры и информационной политики, таким, который проведен с поручительством постановления ВРУ «Об объявлении конкурса на лучший эскиз Государственного Герба Украины», а также постановления КМУ, согласно которому правительство, в частности, обязало Министерство культуры и информационной политики обеспечить общественное обсуждение эскиза.

В то же время вместе с исковым заявлением в суд было подано ходатайство, в котором истец просит суд истребовать у Министерства документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза. Речь идет о плане мероприятий и дате информационного объявления об обсуждении, количестве зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Конкурс на лучший большой Герб Украины: что известно

19 ноября стало известно, что Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз, который будет утверждать Верховная Рада.

Жюри получило 125 работ, из которых к конкурсу было допущено 112, было проведено несколько туров голосования для определения победителя. Победила работа Алексея Кохана, которая выполнена в авторском стиле и не имеет никаких заимствований или чуждых элементов, и которая отображает идею соборности и единства Украины.

С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину или Приднепровье), с правой стороны - фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет южную и юго-восточную Украину).

Председатель жюри Организационного комитета по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины и председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило пояснил, что в случае утверждения большого Государственного Герба он будет применяться в "узкой сфере". "Нас люди, к сожалению, не совсем поняли, что происходит - никто не отменяет малого государственного герба", - заявил Гречило. Он уточнил, что малый Государственный Герб остается основным. "Он будет функционировать во всех сферах жизни", - сказал председатель жюри.

Справка УНИАН. В феврале 1992 года Верховная Рада постановлением утвердила Государственный Герб Украины, который имеет статус малого герба - золотой Трезуб на синем щите. Проводилось несколько конкурсов относительно большого герба, но они были безрезультатными. Согласно Конституции, «большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)».

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Автор: Дмитрий Хилюк