В 10:10 Блинкен и Кулеба встретятся с митрополитом Епифанием и возложат цветы к мемориалу памяти о погибших в войне на Донбассе.

В связи с приездом госсекретаря США Энтони Блинкена Михайловскую площадь в Киеве оцепили полиция и Нацгвардия. Там находится, в частности, здание МИД.

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Как сообщает "Страна", с 08:00 около 150 нацгвардейцев оцепили площадь о периметру. Рядом находится автобус правоохранителей.

Согласно программе визита Блинкена в Киев, в 9:40 начнется встреча Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В 10:10 Блинкен и Кулеба встретятся с митрополитом Епифанием и возложат цветы к мемориалу памяти о погибших в войне на Донбассе.

Визит Блинкена в Киев

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая. Блинкен приехал в Киев по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

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Автор: Дмитрий Захаров