Более сотни хасидов держат в аэропортах Украины

Сотни израильских граждан держат в аэропортах разных городов Украины, не пуская в страну.

Об этом Объединённой еврейской общине Украины сообщили брацлавские хасиды.

На данный момент известно, что хасидов держат в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья. Сообщается, что в Киеве ожидают въезда в страну как минимум 70 человек из Израиля.

Подобная ситуация ожидается и во Львове.

Более 100 брацлавских хасидов продолжительное время не пускают в страну в Борисполе и аэропортах Одессы, Запорожья. Причина пока неизвестна. Вчера после проверки документов пассажиров рейса из Израиля 12 человек из 116 "развернули", так как они не смогли объяснить цели своего визита в Украину. Запрет на въезд от КМУ начнёт действовать только в 00:00 29 августа. По нашей информации, сегодня в Украину со всех сторон едут более тысячи хасидов, которые хотят успеть до закрытия границ иностранцам. Опубликовано Михаэлем Ткачем Четверг, 27 августа 2020 г.

Пока что неизвестна причина, по которой граждан Израиля удерживают в аэропортах, но есть информация о том, что им не предоставили еду и воду.

26 августа появилась информация о том, что израильтяне были задержаны в киевском аэропорту. Однако, в Госпогранслужбе сообщили, что задержаний как таковых не было, у паломников лишь проверяли документы и проводили с ними беседы для выяснения цели визита. Возможно, сейчас у хасидов также проверяют документы.

Важно отметить, что запрет на въезд иностранцев в Украину ещё не вступил в силу. Запрет начнёт действовать с 00 часов 29 августа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН