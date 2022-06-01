23 февраля 2022 года ВРУ приняла в первом чтении проект Закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708).

В сервисе "Дия" завершен опрос о варианте владения оружием, который предпочли бы граждане Украины. Ответ "для личной защиты" набрал 58,75% голосов.

25 мая в "Дие" стартовал опрос о том, какой вариант владения оружием украинцы считают наиболее приемлемым. Опрос инициировал глава МВД Денис Монастырский после того, как парламент проголосовал в первом чтении за законопроект об обороте огнестрельного оружия.

В результате предложенные пользователям "Дии" варианты ответов поддержали:

1) Для специальных нужд (с особыми условиями хранения и без права ношения) – 19,43%

2) Для личной защиты (с правом ношения) – 58,75%

3) Против права на владение оружием – 21,82%

1 726 452 пользователя "Дии" приняли участие в опросе.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине надо легализовать оборот оружия, потому что несмотря на войну этот вопрос весьма актуален.

23 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708). Законопроектом предусматривается внедрение удостоверения владельца оружия и ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

По данным социологов, в условиях войны более чем вдвое выросло число тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. В МВД уже объяснили детали закона.