Более 40 миллионов американцев потеряли работу из-за коронавируса - СМИ
Более 40 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на The Guardian.
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СМИ сообщают, что число американцев, потерявших работу за последние 10 недель, превысило 40 млн. В течение апреля более 20 млн человек потеряли работу.
Только за последнюю неделю 2,1 млн человек обратились за пособием по безработице в США.
Последние данные Министерства труда показывают, что число новых заявок на пособие по безработице продолжает падать в течение последних нескольких недель, по сравнению с пиком в начале апреля, когда 6,6 млн американцев подавали заявки на пособие по безработице за одну неделю.
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