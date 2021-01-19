В Украине завершилась национальная олимпиада "Умоляю, светись!", организатором которой выступила компания ОККО. В рамках проекта школьники снимали социальные ролики о важности использования светоотражателей в темный период суток. Всего участие приняли ученики более 100 школ Украины. Компания наградила победителей современными телефонами, а учебные заведения — ровенскую, львовскую и вышгородскую школу - комплектами светоотражателей.

«Социальные проекты важны, потому что они побуждают людей обратить внимание на проблемы. Дети - двигатели всех общественных изменений, а видео - удобный и понятный формат для донесения информации. Мы гордимся, что так много украинских школьников серьезно отнеслись к проблеме и сделали важное дело — поделились знаниями о безопасности на дороге», — отмечает Ярослава Полякова, директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО.

Директор вышгородского лицея Active School Кристина Бессолова уже получила пакет со светоотражателями для своих учеников.

«Благодаря талантливым детям развивается общество. Дорога в темный период суток действительно опасна. Мы особенно волнуемся за учеников зимой — видимость плохая, а дети посещают дополнительные занятия и возвращаются домой уже в темноте. Светоотражатели спасают жизни, я надеюсь, что каждый день буду видеть больше людей с ними», - комментирует директор.

"Умоляю, світись!" - инициатива компании ОККО, реализуемая в рамках ежегодного проекта "Умоляю, живи! Безопасность на дороге". Старт данного этапа состоялся 22 октября 2020 года – на здании Национальной библиотеки имени В. И. Вернадского показали лазерную проекцию – социальный ролик о важности использования светоотражателей на дороге в темный период суток.

Напомним также, что 11 ноября 2020 года Кабинет министров Украины обязал пешеходов использовать светоотражатели в темный период суток. Школьники часто попадают в аварийные ситуации из-за непогоды и плохой видимости. Светоотражатели спасают жизни пешеходов, ведь позволяют водителю заметить человека за 130 метров.

Справка. Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, насчитывающей 411 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов. Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития. Для получения дополнительной информации о компании - https://www.okko.ua/

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Автор: УНИАН