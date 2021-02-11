Львовская газета заменила телепрограмму канала Медведчука на траурную рамку (фото)

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Львовская газета "Ратуша" заменила телепрограмму телеканала ZIK на траурную рамку. Читайте такжеХакеры атаковали портал КГГАОб этом сообщает "Телеграф". Так, во всех столбцах размещена телепрограмма каналов. Однако на месте телепрограммы ZIK разместили рамку с траурной лентой в углу. Санкции против Козака и его телеканалов: что известно 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применение санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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