БФ молодежной инициативы 'Надія', при поддержке Алексея Омельяненко, обеспечивает оборудованием больницы на передовой

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" при поддержке мецената Алексея Омельяненко оказывает системную помощь медицинским учреждениям, приближенным к линии фронта. Стабилизационные пункты, военные госпитали и прифронтовые больницы получают самое современное оборудование, необходимое для спасения как раненых военных, так и гражданских.

"Совместными усилиями вместе с фондом "Надія" и нашим партнером Алексеем Омельяненко мы доставили в госпитали на передовую аппарат МРТ, два аппарата КТ, пять аппаратов для гемодиализа Prismaflex, наркозно-дыхательный аппарат, десятки УЗИ и рентген-аппаратов, больше 200 медицинских мониторов, подогреватели инфузий, ультразвуковые скальпели и более десяти портативных аппаратов для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария)", - рассказал Валерий Дубиль, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, председатель Наблюдательного совета БФ.

Команда фонда "Надія" при поддержке Алексея Омельяненко начала работу по обеспечению медучреждений с первых дней полномасштабного вторжения, и за это время волонтеры проехали фактически вдоль всей линии фронта на донецком, харьковском, запорожском и южном направлениях.

Видео дня
Фото БФ молодёжной инициативы «Надія» 29 июля 2024
Фото БФ молодёжной инициативы «Надія» 29 июля 2024
Фото БФ молодёжной инициативы «Надія» 29 июля 2024
Фото БФ молодёжной инициативы «Надія» 29 июля 2024
Фото БФ молодёжной инициативы «Надія» 29 июля 2024

"Пытаемся делать все возможное, чтобы доставить врачам то, что они просят – помочь им качественно и быстро выполнять свою работу. Конечно, потребности больниц на линии огня колоссальны, но каждый раз мы привозим им дорогостоящее оборудование и знаем, что оно точно поможет спасти не одну жизнь. Шаг за шагом мы двигаемся ко все лучшему оснащению прифронтовых больниц и стабпунктов, и это было бы невозможно без наших партнеров, в том числе и Алексея Омельяненко, который не остается в стороне от всех наших благотворительных инициатив", - резюмировал Валерий Дубиль.