По итогам мероприятия президент проведет пресс-конференцию.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, планирует провести конференцию с участием военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной Рады. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, на 24 февраля запланированы визиты в Украину иностранных лидеров.

"Кто именно это будет, по понятным соображениям, сказать не могу, но ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, но и будут практические результаты", - сказал Никифоров.

Также, как заявил пресс-секретарь главы государства, в этот день состоится онлайн-заседание с участием Украины и "Группы семи".

"И на 25 февраля мы готовим кое-что особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году и далее. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер-министр, председатель Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет Министерство инфраструктуры, Офис президента и конечно сам президент. Мы будем говорить о различных аспектах будущего Украины, о будущем нашей армии, ее развитии, внедрении современных технологий, интеграции в ЕС и НАТО", - сказал Никифоров.

Также темами разговора станут восстановление ментального и физического здоровья украинцев, поддержка бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

"Президент Украины по итогам этой конференции возьмет слово и проведет свою пресс-конференцию. Он очертит свое видение обозначенных тем и ответит на основные вопросы", - добавил спикер.

Годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину

24 февраля 2023 года в годовщину широкомасштабного вторжения России президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он начал этот день со слов о несокрушимости украинцев и выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над агрессором.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", - подчеркнул президент.

Он отметил, что год борьбы - был годом боли, сожаления, веры и единства.

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