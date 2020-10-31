Бесплатно можно планово вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний.
Читайте такжеИзвестный львовский врач рассказал, что делать после преодоления коронавируса (видео)
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Facebook.
"Каждый пациент, который выбрал своего семейного врача, терапевта или педиатра, имеет право на бесплатную вакцинацию, согласно Национальному календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.
НСЗУ отмечает, что бесплатно можно планово вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи, вирусного гепатита В, гемофильной инфекции.
"Пациент может сделать бесплатно прививку согласно Национальному календарю в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь, а также в частных медицинских учреждениях и у врачей-ФЛП, которые подписали договор с НСЗУ. Вакцина БЦЖ делается младенцу в роддоме. Это также гарантированная бесплатная услуга", - говорится в сообщении.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram