Каждый пациент, который выбрал своего семейного врача, терапевта или педиатра, имеет право на бесплатную вакцинацию, согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Бесплатно можно планово вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний.

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Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Facebook.

"Каждый пациент, который выбрал своего семейного врача, терапевта или педиатра, имеет право на бесплатную вакцинацию, согласно Национальному календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.

НСЗУ отмечает, что бесплатно можно планово вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи, вирусного гепатита В, гемофильной инфекции.

"Пациент может сделать бесплатно прививку согласно Национальному календарю в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь, а также в частных медицинских учреждениях и у врачей-ФЛП, которые подписали договор с НСЗУ. Вакцина БЦЖ делается младенцу в роддоме. Это также гарантированная бесплатная услуга", - говорится в сообщении.

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Автор: Юлия Янкевич