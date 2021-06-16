Концерт к 140-летию всемирно известного Берлинского филармонического оркестра состоится в Одесской опере.

Берлинский филармонический оркестр даст в Одессе концерт в честь своего 140-летнего юбилея.

Как рассказал в ходе пресс-конференции председатель правления Банка Восток и основатель общественной организации "Институт Развития Одессы" Вадим Мороховский, который выступил соорганизатором культурного события, немецкий творческий коллектив сам изъявил желание дать юбилейный концерт в Южной Пальмире.

Ведь именно здесь под руководством Петра Столярского была создана одна из известнейших скрипичных школ мира. Ее представителем является, в частности, Давид Ойстрах – всемирно известный скрипач, чьим именем недавно назвали одну из одесских улиц.

Концерт ко дню рождения Берлинского филармонического оркестра – это традиция, которая берет свое начало в 1991 году. Тогда оркестр взял на себя миссию культурного посла мира. “Своей музыкальной деятельностью мы хотим подчеркнуть культурные особенности новой реорганизованной Европы”, – говорится в заявлении Берлинской филармонии.

Уже сейчас концерт Берлинского филармонического оркестра в Одессе, который назначен на 1 мая 2022 года, называют событием столетия. Он сможет привлечь внимание городу, поспособствовать развитию дипломатических связей и сотрудничеству на международном уровне. На сцене Одесского национального академического театра оперы и балета оркестр исполнит особую концертную программу, которая будет транслироваться в реальном времени Первым немецким государственным каналом и международными медиа-партнерами на весь мир. Запись концерта пополнит цифровую библиотеку Берлинской филармонии.

На прошлый подобный концерт билеты были проданы всего за 17 минут после объявления о его проведении. На данный момент организаторы концерта в Одессе также уже получили намного больше предзаявок на покупку билетов, чем рассчитывали. Организаторы концерта, по словам Мороховского, планируют сохранить некоторое количество льготных билетов для юных музыкантов Одессы и Украины. При этом ожидаемое общее количество зрителей концерта составляет 1,5 тысячи человек. Но оно может сократиться, если будут действовать ограничения из-за Covid-19.

После концерта оркестр намерен реализовать проект для юных музыкантов из Германии, Молодежного симфонического оркестра Украины, а также лучших учеников и студентов одесских музыкальных заведений.

Общий бюджет события составляет более 500 тыс. евро, которые необходимы для страховки музыкальных инструментов и выплаты гонораров артистам. Поэтому оно стало возможно исключительно благодаря общественной организации “Институт Развития Одессы”. Главным спонсором ОО “Институт Развития Одессы”, основанной семьей Вадима Мороховского, является Банк Восток.

В состав Берлинского филармонического оркестра входят около ста высокопрофессиональных музыкантов. Руководит им Кирилл Петренко, чей отец Гарри Петренко, родился во Львове. Ранее оркестр уже посетил с Европейским концертом Великобританию, Испанию, Францию, Грецию, Чехию, Польшу, Италию, Швецию, Турцию, Португалию, Венгрию и Австрию. Теперь в одном ряду с ними должна оказаться и Украина.

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Автор: Иван Бойко