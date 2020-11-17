Следователи допросили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха по делу о его избиении.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
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«Даже после выписки из больницы по состоянию здоровья невозможно было провести с Балухом следственные действия. Но на прошлой неделе мы получили разрешение врача - и в его присутствии в субботу состоялся допрос потерпевшего по поводу обстоятельств нападения на него», - сказала она.
Максимец не стала разглашать детали допроса. Она также сообщила, что на днях суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в нападении на бывшего политзаключенного Кремля.
Нападение на Балуха: что известно
- Балуха избили ночью 8 сентября в Киеве. Его нашли утром с переломами руки и ключицы, черепно-мозговой травмой и впоследствии прооперировали.
- 18 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха. Им оказался безработный 32-летний житель Киевщины, который полностью признал свою вину. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.
- Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на два месяца без альтернативы залога.
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