Такие "крылья спасения" необходимы при тушении масштабных пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Украине.

Официальный представитель немецкой компании Magirus GmbH в Украине Андрей Залесский, владелец компании "Промэнергооборудование", продемонстрировал новую автолестницу немецкого производителя, которая, по его мнению, поможет украинским спасателям быстрее и профессионально выполнять задачи с использованием высотной техники.

Об этом Андрей Залесский написал в Facebook, информирует пресс-служба компании.

Сегодня я хочу рассказать о новой, современной, а главной необходимой для наших спасателей автолестнице. Наша команда называет ее крыльями спасателей. Крылья спасения, которые необходимы при тушении масштабных пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных, в частности, войной, - отметил Андрей Залесский.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения количество случаев, когда спасатели используют автолестницы, увеличилось в разы. По мнению Андрея Залесского автолестница от ведущей компании Magirus быстро поможет спасателям выполнять задачи по эвакуации пострадавших и ликвидации пожаров.

"Мы много раз видели, как украинские спасатели спасают людей из-под завалов многоэтажных домов, куда попала российская ракета. Поэтому вопрос потребности этого вида спецтранспорта актуален. Эвакуация пострадавших, локализация и ликвидация пожаров – именно эта автолестница от Magirus быстро поможет решить самые сложные задачи, связанные с использованием высотной техники. А теперь немного подробнее о спецтранспорте. Этот автомобиль поднимается на высоту до 30 метров. Наша компания ("Промэнергооборудование" – доп.) доукомплектовала спецтранспорт по всем требованиям ГСЧС. Уже через несколько дней автомобиль поедет к спасателям", – отметил Андрей Залесский.