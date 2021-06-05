Украина рассматривает различные сценарии.

После заявления президента России Владимира Путина о завершении первой нитки российского газопровода "Северный поток-2» в Украине не исключают терактов со стороны РФ.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил, что «Северный поток-2» достроен, первая нитка. Газ все еще транспортируется в Европу нашим газопроводом, и должен транспортироваться некоторое время дальше, но потом Путин, скорее всего, захочет газ пустить в обход Украины» – сказал Аваков.

Он не исключил попыток терактов на украинском участке газопровода.

Читайте такжеВ СНБО рассказали о шансах Украины остановить запуск "Северного потока-2"«Поэтому мы ожидаем, что будут попытки терактов на нашем участке газопровода и скажут: «Вы видите, мы хотим, но вот они, потому пускаем газ через «Северный поток-2». И такой информации разведывательной у нас достаточно», – добавил он.

Украина рассматривает различные сценарии и усиливает реагирования на объектах критической инфраструктуры.

«Северный поток-2»: заявление Путина

4 июня Владимир Путин объявил, что первая ветка газопровода достроена:

«Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена».

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Автор: Катерина Шварц