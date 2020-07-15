Аудиторы выявили крупные хищения Кличко и Комарницким на стройке Подольского моста – СМИ

Установлено, что только на укладке асфальтобетонной смеси путем завышения объемов работ присвоили 6,65 миллиона гривень.

Аудиторская служба Украины провела сверку расчетов генподрядчика по строительству Подольского моста, и выявила несоответствие на более чем 6 миллионов гривень.

Об этом сообщает Dubinsky.pro, указывая на причастность к хищениям так нызваемого «смотрящего» за Киевом Дениса Комарницкого и мэра столицы Виталия Кличко.

«Ранее СМИ писали о преступной схеме разворовывания бюджетных средств ООО «Эко-Буд-Трейд», подконтрольной «смотрящему» за Киевом Денису Комарницкому. Конечно, с участием мэра Киева Виталия Кличка, который проворачивал свои схемы при ремонте Окружной дороги. Это не единственный факт злоупотреблений. К Dubinsky.pro попала справка Аудиторской службы о встречной сверке с целью документального и фактического подтверждения вида, объема, качества операций и расчетов, которые проводились между ООО «Эко-Буд-Трейд» и КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» в период с 1 января 2017 по декабрь 2018 года», – говорится в материале.

Там указано, что встречную сверку провели во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности КП «ДСДТС». Согласно справке, расчеты между предприятиями проводились согласно трем договорам. Также было установлено, что «Эко-Буд-Трейд» самолично работ не выполнял, а привлекал для этого субподрядные организации: ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском»; ООО «Стар Груп ЛТД»; ООО «Строительная компания «Адамант; ООО «Спецподземинжбуд»; ООО «Гранд Тесла».

«Сплошь подозрительные компании. Такие же, как «Эко-Буд-Трейд» с Денисом Комарницким. Привлекались для ряда работ, и успели «прославиться» пачкой уголовных дел после этого. Так, «Стар Груп ЛТД», является фигурантом уголовного производства. В 2017 году во время ремонта моста в городе Миргород, незаконно завладела бюджетными средствами путем внесения заведомо ложных сведений в акты выполненных работ. В отношении «Спецподземинжбуда» открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов, путем неправомерного отражения в налоговом учете операций. «Адамант» является фигурантом уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины: «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», – говорится в публикации.

Также отмечается, что по результатам выборочной сверки было установлено, что «Эко-Буд-Трейд» лишь на укладке асфальтобетонной смеси путем завышения объемов работ присвоила 6,65 миллиона гривень бюджетных средств.

«При таких вводных даже не стоит надеяться на качественную стройку без завышений и хищений. Есть все основания полагать, что в ходе постройки мостового перехода будет еще один многомиллиардный пример коррупционных схем под предводительством Кличко/Комарницкого и их приспешников», – резюмируется в статье.

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