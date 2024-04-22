Глава Агентства Елена Дума заявила, что процесс управления арестованным имуществом реализуется прозрачно.

Глава Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума провела пресс-конференцию, где пыталась оправдаться из-за обвинений в дискредитации процесса управления арестованным имуществом. Как сообщалось ранее, ООО "ЖК "Воздвиженка" (ЖКВ), один из самых эффективных управляющих АРМА, заявило об угрозе института управления арестованными активами из-за действий Агентства. Существующие риски, по словам представителей ЖКВ, могут привести к тому, что подсанкционные российские граждане смогут вернуть фактический контроль над арестованными активами в Украине. Представители ЖКВ публично обратились к Президенту, Правительству и СНБО с просьбой урегулировать эту критическую ситуацию.

Елена Дума заявила, что процесс управления арестованным имуществом реализуется прозрачно, а "команда председателя АРМА, ее заместители, стали как целью ботов, анонимных телеграмм-каналов". Журналистов интересовал более широкий круг вопросов, поэтому главу АРМА спросили о корпоративных правах IDS Group, владеющей ТМ "Моршинская", и почему до сих пор АРМА не сменила подконтрольное Фридману руководство этой компании. Елена Дума сослалась на сложности законодательства, но не объяснила, почему АРМА не принимает во внимание решение Шевченковского районного суда г. Киева от 23.05.2023, где прямо указано, что Агентство не должно согласовывать свои действия с владельцами корпоративных прав IDS Group. Как сообщали СМИ, сейчас АРМА обратилась в Верховную Раду, чтобы депутаты приняли отдельные изменения в закон в части управления корпоративными правами без необходимости согласования решений с владельцами в России. Но такие действия Агентства, сказано в заявлении ЖКВ, "свидетельствуют либо о непонимании своей компетенции, либо о ее сознательном игнорировании, поскольку уже сейчас не надо ждать никаких новых законов для контроля над арестованными российскими активами".

Также Елена Дума не смогла объяснить, почему АРМА продала 1,5 тысячи тонн арестованного сжиженного газа "Укрнафта" по цене ниже на 20% от рыночной. По ее словам, весь процесс продажи проходил на площадках Prozorro, но такой ответ не смогла объяснить потери для госбюджета. На момент ареста

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Более того, 11 августа 2022 г. на сайте Офиса Генпрокурора опубликовано сообщение о том, что по ходатайству прокуроров ОГП арестовано и передано в управление АРМА более 1500 тонн сжиженного газа ориентировочной стоимостью 83,8 млн. грн. Почти через два года, указанный газ, который первоначально оценивался в 83,3 млн грн, продали на 30 млн грн дешевле.